ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರೆಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಅವರು ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಜರ್ ನಾಟೀಕಾರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲಿಕ ರಾಜು ಕುಂಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ರಮ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>