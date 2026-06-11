<p>ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾಂಬಳೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹೊರಗುಳಿದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಳಗಾನೂರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಆರೋಪಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಮಾಡದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಭಜಂತ್ರಿ ನಗರದ ವಕೀಲರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೇಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಅಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಗೃಹಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವಕೀಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪದೇ, ಪದೇ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮವೂ ಜರುಗಿಸದೇ ಇರುವದರಿಂದ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಸಿ.ಎಂ.ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಎ.ಕೆ.ಕನ್ನೂರ, ಆರ್.ಎಂ.ಚೌರ, ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಸಿ.ಯಾತನೂರ, ಎಸ್.ಬಿ.ಖಾನಾಪೂರ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕಾಚೂರ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಎ.ಎಸ್.ಖಾನಪಟೇಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-26-886363870</p>