ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ₹6 ಕೋಟಿ, ಕನಕ ಭವನಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು

<p>ಸಿಂದಗಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ₹6 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಜೇವರ್ಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಂದಗಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹4.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮಿ 4 ರಿಂದ 6.65 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಎರಡು ಪದರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ ಬೈಪಾಸ್ದಿಂದ ನಗರದ ನವೀನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಆಲಮೇಲ-ಸಿಂದಗಿ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ₹1.70 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಡಾಲ್ಪಿನ್ ಹೊಟೇಲ್ ಬಳಿ ಕೆನಾಲ್ದಿಂದ ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಒಂದು ಪದರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಗೆ ಕನಕ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಭವನ ನಿರ್ಮಣಕ್ಕಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಗರದ ಸ.ನಂ 492/1ರ 5 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 20 ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕನಕ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವೂ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-26-1294482904</p>