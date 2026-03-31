ಸಾರಂಗಮಠದ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮೇವು

ಸಿಂದಗಿ: ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಾನಿಗಳು ಮೇವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತವೀರ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಜೋಳದ ಮೇವನ್ನು ತಾವೇ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರಂಗಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ವಾರದ ಅವರೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಜೋಳದ ಮೇವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಮಲಘಾಣ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಹಂಗರಗಿ ಅವರು ಹಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-26-1084431247</p>