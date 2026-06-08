<p>ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ನ್ಯೂ ಇರಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶರ್ವಾಣಿ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಕೆಸಿಇಟಿ-2026ರಲ್ಲಿ 152ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 2,92,782 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರ್ವಾಣಿ 152ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ 152ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ವಾಣಿಯ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರ್ವಾಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾಗಿದ್ದಳು ಅವಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾಲ್ಕಾನ್ ನ್ಯೂ ಇರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-677794524</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>