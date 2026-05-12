ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಲೈನ್ಮನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಡಾಂಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ, ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ವಾಲಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಅರವಿಂದ ದೇಸಾಯಿ, ಸಲೀಂ ಕಣ್ಣಿ, ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ಮಡು ರೋಡಗಿ, ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ