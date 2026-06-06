ಸಿಂದಗಿ: ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ 4 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಿವಶಂಕರ ಬಡಾವಣೆ ಒಳಗೊಂಡು ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎ ಗ್ರಾಮ, ತಾಂಡಾ, ಬೆನಕೊಟಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮ, ತಾಂಡಾ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಮಲಘಾಣ, ಮಂಗಳೂರ, ಆಸಂಗಿಹಾಳ, ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ, ಯರಗಲ್ ಬಿ.ಕೆ, ಬಂಟನೂರ, ಕೆರೂರ, ಮನ್ನಾಪೂರ, ಅಂತರಗಂಗಿ, ವಂದಾಲ, ಹುಣಸ್ಯಾಳ, ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮ, ತಾಂಡಾ, ಕೊಕಟನೂರ, ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಯುವಕರಿಗೆ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>’ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ ಬಂಟನೂರ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-26-408806959</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>