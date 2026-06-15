ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮೆರವಣಿಗೆ; ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ನಾಳೆ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗಿ-ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಬಾಳೆಹೊಸೂರು ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಪೀಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುರಪ್ರವೇಶ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲುಪುವುದು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಪೀಠದ 13ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೀರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಂಕಂಚಿ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೋರಗಿ-ಪುರದಾಳ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಮಠದ ತಪೋರತ್ನಂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿಂದಗಿ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮದ ಶಾಂತಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎ ಆರೂಢಮಠದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮಾವೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ಮಾಡಬಾಳ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರಮಠ, ಯರಗಲ್ ಬಿ.ಕೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಮಠ, ಬಂಟನೂರ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠ, ಬಂಕಲಗಿ-ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಮಠ, ಬಂಕಲಗಿ-ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮ್ಮುಖ ವಹಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-2032483803</p>