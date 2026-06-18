ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಾನಿಯಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ

<p><em>ಶಾಂತು ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ಸಿಂದಗಿ: ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಭಸ್ಮಗೊಂಡು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಿದ್ದ ದವಸಧಾನ್ಯ ಒಳಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಇರಲು ಸೂರಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದವರೇ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪತ್ರಾಸಗಳ ಸೂರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನುಗಳು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ-ಹೊದಿಕೆ, ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನೂತನ ಮನೆ ಎದುರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು, ‘ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ದಯಾಗುಣ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಡಕುಟುಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೂರು, ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದು ಹಾಗೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಮಠ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ನಾಟೀಕಾರ ಅವರು ದಾನಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹೋದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾದಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-2008972631</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>