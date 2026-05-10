ರಜಪೂತ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ: ಭರವಸೆ

ಸಿಂದಗಿ: ರಜಪೂತ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೀರೋಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಜಪೂತ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶೆಟಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪುರದಾಳ ಅವರು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಲಾಲಸಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಜಪೂತ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ, ವಿಜಯಸಿಂಗ್, ಭಗವಾನಸಿಂಗ್, ಪರುಶರಾಮ ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅನೀಲಕುಮಾರ ರಜಪೂತ, ಸಚಿನ್ ಠಾಕೂರ, ಜೈಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-26-344479727</p>