ವಿರಕ್ತಮಠದಿಂದ ನಿವೇಶನ: ಗುರುಲಿಂಗ ಶ್ರೀ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ಮೋರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 30X40 ಅಳತೆಯ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮೋರಟಗಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೃತನ ಪುತ್ರ ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಮೃತನ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬಡಿಗೇರ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಲಕನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನರಸಿಂಗಪ್ರಸಾದ ತಿವಾರಿ, ಮೈಬೂಬಸಾಬ್ ಕಣ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-26-360875183</p>