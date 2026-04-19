ಅರವಟಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ದಾವೂದ್ ನದ್ವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಟಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಮುಲ್ಹಾಹ ನದ್ವಿ, ಯುನೂಸ್ ಶೇಖ್, ಜಾಕೀರಹುಸೇನ ಅಂಗಡಿ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ, ಮುಸ್ತಾಕಸಾಬ ಅತ್ತಾರ, ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿಸಾಬ, ಸಾಜೀದ್ ಮೊಗಲಾಯಿ, ಹಾಜಿ ನಾಸೀರಸಾಬ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜಶೇಖರ ನರಗೋದಿ, ತಾಜಬೀ ಖಾಜಿ, ಖತೀಜಾ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>