ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ- ಎಂ.ಎಂ.ಪಡಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EducationHealthYoga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT