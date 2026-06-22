ಸಿಂದಗಿ: 'ಒತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಗತ್ಯ'

<p>ಸಿಂದಗಿ: ಯೋಗವು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಧಾನ್ಯ ಕಡಬಗಾಂವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 12ನೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸಚಿನ್ ಮಠಪತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಧೃತಿ ಬಿರಾದಾರ, ಸೃಷ್ಠಿ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಸಂಜನಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ವಿ ಹೂಗಾರ, ವೈಭವ ವಾಲಿ ಯೋಗದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಡಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಡಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್.ಐ.ಅಸ್ಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೊಂದು ಯೋಗ ಕಟ್ಟೆ: ಯೋಗ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದು ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ರವಿ ಗೋಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೊಂದು ಯೋಗ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯೋಗ ಗ್ರೂಫ್ ಬಳಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ವಾರದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ವೈದ್ಯರಾದ ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಮಠ, ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಬೋಜಪ್ಪ ಸಂಗಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-26-1759349217</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>