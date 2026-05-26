ಶಿರಗೂರ: ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮಾಲಗಂಬ ನೆಲಸಮ

ಇಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 46 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಲಗಂಬವು ಭಾರಿ ಗಾಳಿಮಳೆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 56 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಲಗಂಬ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 46 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಗಂಬದ ರಚನೆ ಕುಸಿದು ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಮಾಲಗಂಬ ಬಿದ್ದಿರುವುದುಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಾಲಗಂಬ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿತಿಳಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲುಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಡಕಬಾವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-26-79106313