‘ಬಕ್ರೀದ್: ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ’

<p>ಸೊಲಾಪುರ: ‘ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ರಾಜಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾಕಾಬಂದಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಕ್ರೀದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಯಾವಲ್ಕರ್,ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರತಾಪ ಪೊಮಣ್, ದಿಲೀಪ ಪವಾರ, ಸುಧೀರ ಖಿರಡ್ಕರ್, ರಾಜನ ಮಾನೆ , ಪಂಡಿತ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯ ವಸೀಂ ಬುರಾಣ್, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರೀತಂ ಯಾವಲ್ಕರ್, ಸೊಲಾಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾರಿಕಾ ಅಂಕುಲವಾರ, ತಪನ ಡಂಕೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂಬಡೆ, ಧರ್ಮಾದಾಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದೇಶಮುಖ, ವಿದ್ಯುತ ಮಹಾವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೀರ ಪಾಟೀಲ, ಖಾಜಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-26-258952550</p>