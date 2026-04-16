ಸೋಲಾಪುರ: ಬಸವ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಸೋಲಾಪುರ: ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ವೀಜನ ವತಿಯಿಂದ ಏ.16ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಶಿವಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಬುರಕುಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏ.16ರಂದು ಹಾಸ್ಯಕವಿ ಅನಿಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕೊಳಪಕರ ಅವರು 'ಹಾಸ್ಯರಂಗ' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.17ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಚಾಕೋತೆ 'ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟಕರು: ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಉಪಮಹಾಪೌರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಏ.18ರಂದು ಪ್ರೊ.ಗಣೇಶ ಬೆಳಂಬೆ ಅವರ 'ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಝಾಲೆ ಭೋಂದು' ವಿಷಯದ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಸಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೊಠೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗೇಶ ಬಡದಾಳ, ಆನಂದ ದುಲಂಗೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಯಾಬಾಜಿ, ರಾಜೇಶ ನೀಲಾ, ಅವಿನಾಶ ಹತ್ತರಕಿ, ಸೋಮನಾಥ ಚೌಧರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>