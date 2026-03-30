ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಂಗನಾಳಕರ, ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುಲಥೆ ಆಯ್ಕೆ

ಸೋಲಾಪುರ : ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶರಣರಾಜ ಕೆಂಗನಾಳಕರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯ ಕುಲಥೆ ಅವರನ್ನು ವೀರಶೈವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣರಾಜ ಕೆಂಗನಾಳಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಲಾಪುರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕುಲಥೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಮಂಡಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾವಳಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇದಾರ ವನಾರೋಟೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಅನಿಲ ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಅವಜೆ, ಗಣೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸುದೀಪ ಚಾಕೋತೆ, ಸಿದ್ಧೇಶ ಥೋಬಡೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾಭಾವು ಆಲೂರೆ, ಸಚಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಬಸವಂತಿ, ಆನಂದ ಮುಸ್ತಾರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-26-2125071929</p>