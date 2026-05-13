ಸೋಲಾಪುರ: ಸೋಮವಾರ ವಾಹನ ರಹಿತ ದಿನ

ಸೋಲಾಪುರ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಕುರಿತ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ 'ವಾಹನ ರಹಿತ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ತರಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಸ್, ಸೈಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ವೈದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ'ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದ್ರಜಿತ ಪವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-26-1739940560