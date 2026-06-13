ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಹು ಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮರಳು ಎಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಪರಿಹಾರ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೈತರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸಿದ್ದರಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಗೊಬ್ಬರದ ದರ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟರೆ 2-3 ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದ್ದು ನಾಲತವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರುತ್ತೇವೆ, ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸಿದರಡ್ಡಿ, ಬಿಇಒ ಬಸವರಾಜ ಸಾವಳಗಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಮ್ಮತಿಮಠ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಿನಿ, ಪಿಡಿಒ ನಾರಾಯಣ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ನ ಎಇಇ ಅಮರೇಗೌಡ, ಶಿವರಾಜ, ಅಬುಬಕರ್ ಬಾಗವಾನ್,ಸಿಡಿಪಿಒ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕುಂಬಾರ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹೇಶ ಮಳವಾಡಕರ್ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಸಂಗನಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಸಂತಿ ಮಠ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್.ಬಿ.ದೊರೆ,ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಗುರಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಪಂ ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಮುರಾಳ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಿರೀಶ ಬಿರಾದಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ್ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಬೆಳಗಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-26-2087652450</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>