‘ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ’

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಆಸಕ್ತಿಯಂತೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಎಸ.ಎಚ್.ಕಾಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸಾಗರ ಘಾಟಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋರವಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕುಳೆಕುಮಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ದಾನಿ ರಾಮನಗೌಡ ಬೋರಾವತ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಎಸ್.ಐ.ಮರತೂರ್, ಜೆ.ಬಿ.ಮಠಪತಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪಸ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ಛಾಯಾಗೋಳ, ಅಪ್ಪುಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಜಾಲವಾದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಪಾಲಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-26-640123855</p>