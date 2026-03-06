ಸೊಲಾಪುರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಸೊಲಾಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕಾಡಾದಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 240 ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ 102 ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವಿಷಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಎಸ್ವಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಭವಾನಿಪೇಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರುತುಜಾ ಚಿವರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥರ್ವ ಪೂಜಾರಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥರ್ವ ರಾಶಿಣಕರ ಪ್ರಥಮ, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಳಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಫ್. ದಮಾನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶ್ ಸುರವೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p class="Subhead">ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗಜಾನನ ಧರಣೇ, ‘ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಶ್ವಿನ ಬೊಂದರ್ಡೆ, ‘ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಳೇವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಲು ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ವಿಸಿಎಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಧನಂಜಯ ನಕಾಟೆ, ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಾತವೇಕರ್, ದತ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣಾ ಜಾಧವ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ವಿಷ್ಣು ರಂಗರೇಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಕಾಶಿನಾಥ ಧೋಳೆ, ನೀತಾ ಆಳಂಗೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಳಂದ. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಂಕರ, ಸುಚೇತಾ ಚೌಧರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೇಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಸಬೆ, ರವಿಕಿರಣ ಪತಂಗೇ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬಗಲೆ, ಶೀತಲ್ ಲಿಗಾಡೆ, ಧುಂಡಪ್ಪ ಕೊಳಿ, ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಂಡಲಾ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿಲ್ಲೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವ್ಹನಮಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷತಾ ವಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>