ಮಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟ: ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸಿದ್ದು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸ್ಫೋಟದ ಕುರಿತು ಶ್ವಾನ ದಳ, ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (SOCO) ಮತ್ತು ದೃಷ್ಕೃತ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ತಂಡವು (ಆಂಟಿ-ಸಬೊಟೇಜ್)ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪೋಟ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸ್ಪೋಟ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಚಲನೆ ವಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಪೋಟದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ(ಬಿಡಿಡಿಎಸ್)ವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>