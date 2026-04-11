ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಗೆ ಗೈರು: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದೇವ ಚಕ್ಕನಲ್ಲಿ, ರಮೇಶ ಯಮನಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ, ರಮೇಶ ಪಿ ಮಾದರ, ಬಸ್ಸು ಈ ಮಾದರ, ಗೋಪಾಲ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶೇಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಯಮನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ರಾಯಪ್ಪ ತಿ ಮಾದರ, ಬಸವರಾಜ ಮಾದರ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>