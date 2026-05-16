ಬಸವ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪ್ರವಚನಕಾರ, ವಾಗ್ಮಿ, ಕವಿ, ಲೇಖಕ, ದಿ.ಬಸವಪ್ರಭುದೇವರು ಕೈಲಾಸಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಕೋರಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಗಂಗಾಧರ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಬಸವಪ್ರಭುದೇವರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವದ ಮೇರುಶಿಖರವಾಗಿದ್ದರು. ಮೌಢ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಸದಾ ಚಾಟಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಸರಳ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕಾಶಿಗೆ ತೆರಳಿ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಶರಣರ ತ್ರಿಪದಿ, ನಾಮಾವಳಿ, ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳು, ಜನಪದ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ವಿಡಂಬನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಡೇದ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಈರಣ್ಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನ, ಜಗದೀಶ ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಅಶೋಕ ಚಿನಗುಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಜಿಗಜಿನ್ನಿ, ಜೈಸಿಂಗ ಮೂಲಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>