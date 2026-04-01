ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮುತ್ತ್ಯಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮುತ್ತ್ಯಾ ಅವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ಮು ಗಂಗಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ವಾಲಗದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮುತ್ತ್ಯಾ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮುಂಗಾರು - ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ನವಜೋಡಿಗಳು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದವು.</p>.<p>ಹಗಲು ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಂಘ ಬೇಕಿನಾಳ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳಿನ ಸಂಘ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು, ಕಕ್ಕೇರಾ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಕಲಾ ತಂಡದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 'ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಜರಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂಬಳನೂರ, ಅಗ್ನಿ, ಅಮಲಿಹಾಳ, ಆಲಗೂರ, ಬೂದಿಹಾಳ, ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಪೂಜಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ, ಬಸವರಾಜ ಸಾತಲಗಾವಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>