‘ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸುಂದರ’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: 'ಛಲ ಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೇವ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಜಾತ ಯಡ್ರಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಗೀರಥರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಮಸರಕಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯಮನಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ, ಮಲ್ಲು ಮೇಟಿ, ರಮೇಶ ಯರಕಿಹಾಳ, ಬಸವರಾಜ ದೊಡಮನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಶೇಕಪ್ಪ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ, ಜಗದೀಶ್ ಮಸರಕಲ್ಲ, ಆನಂದ ಮಸರಕಲ್, ಬಸ್ಸು ಮಸರಕಲ್ಲ, ಭೀಮಣ್ಣ, ಶಿರಸ್ತೆದಾರ ಜೆ.ಆರ್.ಜೈನಾಪೂರ, ಸಿಆರ್ಪಿ ರಾಜಾಸಿಂಗ್ ವಿಜಾಪುರ, ರಾಜು ಮೂಕಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>