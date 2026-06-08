ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಓದು, ಬರಹ, ಲೆಕ್ಕ ಮೀರಿದ ಕಲಾಶಕ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಠ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಸಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಮಿಷಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕೆ.ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೊಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತರಗತಿಯ ಆರಂಭದ ’ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಚಿದಾನಂದ ಢವಳಗಿ ಹಾಗೂ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು , ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿರಾದಾರ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಮನಿಷಾ ಮಿರಜಕರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-1583890588</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>