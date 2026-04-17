‘ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವದಗಿ ಬ್ರಹನ್ಮಠದ ರಾಜ ಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಶಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತರಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಮಣ್ಣ ಮುತ್ಯಾ ಅವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣರು, ಮಹಾತ್ಮರ, ಸಂತರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ದ್ವೇಷ- ಹಗೆತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ- ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದರು. ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಬಸಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠ ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>