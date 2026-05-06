ಒಂದೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು!

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ತಾಂಡಾ 2 ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನತೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ಮನೆಗಳಿರುವ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ನೀರು ದೊರೆಯದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಡಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ನೀರು ವಿತರಣೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕೈಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 2-3 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದರೆ ನಂತರ ನೀರೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಸು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುಮ್ಮರಿ, ಮತ್ತೆ ವೋಟ ಕೇಳಾಕ ಬರ್ಲಿ ಒಂದ ಕೈ ನೋಡುತ್ತೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ, ಪಿಕ್ಕಿಬಾಯೊ ನಾಯಕ, ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ನಾಗೇಶ ಚವಾಣ.</p>.<p>‘8-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ವಿತರಣೆಗೆಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾದವು ನಂತರ ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತನಾಳ ಬಳಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಡಿಸೋಮನಾಥ ತಾಂಡಾಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಈಗ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಂಗು ಜಾಧವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇರುವುದೊಂದು ಬೋರ್ ಬಂದ್ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ತಾಂಡಾ-1ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ 2 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದ ಗಡಿಸೋಮನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ನಾವು ನೀರಿಗೆಂದೆ ನಿಂತರ ಮನೆ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಜನತೆಯ ಅಳಲು.</p>.<p>‘ಮನ್ಸಾರಿಗೆ ನೀರ ಸಿಗುವಲ್ಲವಾಗಾವರಿ, ದನಕರಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡುಣು ಹೇಳ್ರಿ, ಸಾಯಬೇಕಾಗೆದರಿ, ಮನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಿಕರ, ನಾಲ್ಕೈದು ಆಡು ನೀರಿಲ್ಲದಕ ಸತ್ತು ಹ್ವಾದೂರಿ, ಮುಂಜೇನಿ ಮುಂಜೇನಿ ಘರಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಾಕ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಕುಡಿಲಾಕ ನೀರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲರಿ’ ಎಂದು ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎರಡ ದಿನಾ ನೋಡ್ತಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುಂದ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗತೇವಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸ್ಮರಣೆ: ‘ಊರು ಹುಟ್ಟಿಂದನ ಊರಾಗ ಕರೆಂಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲರಿ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರದಿರಿ ಮುಂದ ತಿಂಗಳದಾಗ ಕರೆಂಟ ಕಂಬ, ಕರೆಂಟ ಬಂತು. ಈಗ ನೀರಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸರಿ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-26-20941530</p>