ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ ಚೇತನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಗೋಶಾಲೆ ಗೋ ರಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸ್. ಹರವಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಗಿಡಮರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀರುಡಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಜಗಾರ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗೌಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಮುತ್ತು ವಡ್ಡೋಡಗಿ, ಕುಮಾರ ಹರವಾಳ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಸನೂರ, ರಮೇಶ್ ಹರವಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>