ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ನಾಳೆ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟದದೇವರ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಹಾಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಶತಾಯುಷಿ ಲಿಂ. ಗುರುಶಾಂತವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಗುರುಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ತೃ ಗುರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರರ ಮಹಾ ಗದ್ದುಗೆಗೆ, ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಕಪನೇಶ್ವರ ಮಹಾಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಹರಗುರುಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಕಳಸಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಲ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಪುರಾಣ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಛತ್ರ ಚಾಮರ, 151 ಕುಂಭಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡೊಳ್ಳು, ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಮೇತ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಹಾಲಬಾವಿಯಿಂದ ಗಂಗಸ್ಥಳ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಇವರ ತಂಡದಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-26-309521691</p>