ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿವೇಶನ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಪುರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಈಗಾಗಲೇ ಠರಾವು ಆಗಿದೆ. ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19ರ ಮಾದರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ಸು ಮಾದರ, ಯಮನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಹಾದಿಮನಿ, ಬಾಗಪ್ಪ ಬಿಳೇಬಾವಿ, ಗೋಪಾಲ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ದೇವಪ್ಪ ತುಂಬಗಿ, ಮಾಹಾದೇವ ಅಸ್ಕಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಹಿರೂರು, ರಮೇ ಮಾದರ, ಕಾಳಪ್ಪ ಮಿಣಜಗಿ, ಪರಸಪ್ಪ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಮಾಹಾದೇವ ಎಂಟಮಾನ, ಪರಶು ಮಾದರ, ಯಮನಪ್ಪ ಶಿವಪುರ, ಶೇಖಪ್ಪ ಕಾರಗಾನೂರ, ದುರ್ಗೇಶ ವಂದಗನೂರ, ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ, ಬಾಗಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿನಾಳ, ಶಿವು ವನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬರೀಶ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>