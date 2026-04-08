ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನೆರವೇರಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಸ್ಥಳ ಮುಗಿಸಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಕಳಸ, ಮಂಗಲವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿ 11 ಪುರುವಂತರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

ಪುರವಂತರ ಆಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅರ್ಚಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪುಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಂತಣ್ಣ ಬಿರಾಧಾರ, ವೀರಗಂಟೆಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಚೌದ್ರಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಚೌದ್ರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ, ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ಮಗದಾಳ, ಮುತ್ತು ಚೌದ್ರಿ, ಬಸಪ್ಪ ಮೋಪಗಾರ, ಶಿವರಾಜ ಚೌದ್ರಿ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಅಪ್ಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಈರಪ್ಪ ಮಾದರ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ, ಈರಗಂಟೆಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-26-290375395