ಅನಧಿಕೃತ ಠರಾವು: ಆರೋಪ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಮಾಡಿದ 2 ಠರಾವುಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಿಷಿ ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಠರಾವು ದಿನಾಂಕ 2025 ಜುಲೈ 5 ಹಾಗೂ ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 -ದಿನಾಂಕ 2025 ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮಾಡಿದ 2 ಠರಾವುಗಳನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆಸದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಠರಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂಚಕರು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಠರಾವು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2026 ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ಠರಾವುಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 11 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 11 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪಿಡಿಒ, ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮರಳಿ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಬಿ. ಮೋಪುಗಾರ, ಶೋಭಾ ವಿ. ರಾಠೋಡ, ಎಸ್.ಎ. ದೇಸಾಯಿ, ರಜಿಯಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಆನಂದ್ ಅಡಕಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಈರಘಂಟೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ, ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಮಕ್ತುಂಬಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-26-809988587</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>