ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾವನಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕುಂಭ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ರಾಜವಾಡೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ದೇವಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗಸ್ನಾನ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯುವುದು. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದುಎಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-26-434795318