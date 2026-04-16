ಹೋರಾಟ: 50 ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೂರ ಹಾಗೂ ಚೊಕ್ಕಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂಗಮೇಶ ಕೊಪ್ಪದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರೂರ ಹಾಗೂ ಚೊಕ್ಕಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಗುರಣ್ಣ ಚೌದರಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಖಾಜಾಸಾಬ ಮಕಂದರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಉಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಸೋಮನಗೌಡ ಬೂದಿಹಾಳ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಲಾಳಸಂಗಿ, ಶಾಂತಗೌಡ ಜೈನಾಪುರ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಗೌಡಪ್ಪ ವಂದಾಲ, ಸಂಗಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಗುರುಣ್ಣ ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಶರತಸಿಂಗ್ ಮನಗೂಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ (ಕುಚಬಾಳ) ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಮಲಾಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>