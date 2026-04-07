ಪ್ರಜಾಸೌಧ: 41ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಜನತೆಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ 41ನೆಯ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾಲ ಸಂಗ್ಮಿ, ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಕೆ. ತೆಗ್ಗಿನಮಠ, ಎನ್.ಎಸ್. ಕೊಣ್ಣೂರ, ಎನ್.ವಿ. ವಾಲಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಸೂಲ್ ಮುರಾಳ, ಶಂಕರಗೌಡ ಜಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಬಿ.ಎಸ್. ಅಮಲ್ಯಾಳ, ನೇಮಸಿಂಗ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರಗೌಡ ರಾಜಾಪೂರ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ದೇವೇಂದ್ರ ಮನ್ಯಾಳ, ಸುರೇಶ್ ಹಜೇರಿ, ಸದ್ದಾಂ ಡಿ. ಬೀಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲ:</p>.<p>ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿನಯಾ ಹೂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಪ್ಪಾ ಚಮಲಾಪುರ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವೆಂದ್ರ ಹಾದಿಮನಿ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ ಚಲವಾದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವೀದ್ರ ಹಾದಿಮನಿ, ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕಹುಯೋಗಿ ತಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುರಾಜ ಗುಡಿಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪರಶುರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಾಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಮಸಬಿನಾಳ, ಪಾವಡೆಪ್ಪ ಹುಲದೂರ, ನಾಗೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.