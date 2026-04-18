ಪ್ರಜಾಸೌಧ: ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರವಾರ 52ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಬ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಮುಂದಿನಮನಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳವನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ, ಮಧು ಹೊಳೆತ್ತಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮುಂದಿನಮನೆ, ಮಧು ಗೌಡ ವಟಾರ್, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹನುಮಂತರಾಯ ಮುಂದಿನಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಪ್ರಜಾಸೌಧವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಳೆದ 52 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಏ.19ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 57 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>