ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೆಂಬಲ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಭಾನುವಾರ 26 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಣಜಿಗ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಆರ್.ಕತ್ತಿ, ಗಂಗಾಧರ ಕಸ್ತೂರಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸದೇ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಮಲ್ಲು ಕತ್ತಿ, ಚನ್ನಬಸ್ಸು ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣು ಕತ್ತಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕತ್ತಿ, ಈಶಪ್ಪ ಕತ್ತಿ, ಮಹೇಶ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ ಸಾಲಂಕಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಸಾಲಂಕಿ, ಸತೀಶ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಸಾಸನೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ತಿಳಗೂಳ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಲಿ, ಅಶೋಕ ಬಳಗಾನೂರ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಈಜೇರಿ, ಚನ್ನೂ ಇಜೇರಿ, ವಿ.ಕೆ.ಜಿಗಜಿನ್ನಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಶರಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮನಗೂಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಮಲಾಪುರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಮುರಾಳ, ಪರಶುರಾಮ ತಂಗಡಗಿ, ಮಸೂಮಸಾಬ್ ಕೆಂಭಾವಿ, ವಿಜಯಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹಜೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-26-155229701</p>