ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ: ವಾದ–ಪ್ರತಿವಾದ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಬಿ, ಕೆಇಬಿ, ಪುರಸಭೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಂದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳಕುತ್ತಿದೆ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಪಂಪನ್ನವರ, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂಗಡಗಿ, ಮದನಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿವಣಗಿ, ಗಿರೀಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಜ ಹೊಳಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ರಾಥೋಡ, ಸಹನಾ ಬಡಿಗೇರ, ಸಂಗಮ್ಮ ದೇವರಳ್ಳಿ, ನರಸಮ್ಮ ಗುಬಚಿ, ಹರೀಶ ನಾಟಿಕಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ದೊಡಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗಂಗನಗೌಡರ, ನಾಗೇಶ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ,ವೈ.ಟಿ ಗೌಡರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಶಾಸಕರಾದವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಇರಲಿ, ಜನ ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರಣ್ಣ ತಾರನಾಳ ,ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ, ವೈ.ಎಚ್.ವಿಜಯಕರ, ಪ್ರಭುರಾಜ ಕಲಬುರಗಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೂಳಿ, ಸದಾಶಿವ ಮಠ, ಹಣಮಂತ ಭೋವಿ, ಗೋಪಿ ಮಡಿವಾಳರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-26-424916486