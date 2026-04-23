ಪ್ರಜಾಸೌಧ: 57 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಹೋರಾಟ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಬುಧವಾರ 57ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿತು.</p>.<p>ನಿತ್ಯವೂ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳವರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಐಬಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. .</p>.<p>ಇಂದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಯಬಣ್ಣ ಗುಂಡಕನಾಳ, ಶರಣು ತಳವಾರ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸುನೀಲ ಬಡಿಗೇರ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಗಸ್ತಿಗಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡಮನಿ, ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಲಕನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ, ಸೈದಪ್ಪ ದನ್ನೂರ</p>.<p>ಹನಮಂತ ನಡುವಿನಮನಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪರಶುರಾಮ ತಂಗಡಗಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕೋಲಕಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಹಜೇರಿ, ಸುರೇಶ ಹಜೇರಿ, ಮಲಕಾಜಿ ಮದರಿ, ಮುದಕಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಪ್ರಜಾಸೌಧವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯು ವಿಠ್ಠಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಶರಥಸಿಂಗ ಮನಗೂಳಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಕಾಶಿನಾಥ ಮುರಾಳ, ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಶುರಾಮ ತಂಗಡಗಿ ಮೊದಲಾದವರು,</p>.<p>ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>