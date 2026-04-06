ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪ್ರಜಾಸೌಧವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ 40ನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಎ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಬಿ.ಎಂ. ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಹನುಮಂತ ಮಂಗ್ಯಾಳ, ಬಸನಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ, ವೀರಗಂಟೆಪ್ಪ ಬಿ. ಚೌದರಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತುಂಬಗಿ, ಹನುಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಶರಥಸಿಂಗ್ ಮನಗೂಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>