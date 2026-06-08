ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ; ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಳಿಕೋಟಿ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು.ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲೆಯಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಝಿ ಟಿವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ, ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತೇಶ್ವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ.ಟಿ.ಘೋರ್ಪಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಅಸ್ಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ, ವಕೀಲ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಸಾಲಿಮಠ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಬಸವರಾಜ ಭಂಟನೂರ, ವಸಂತಭಟ್ ಜೋಷಿ , ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೇ. ಮುರುಘೇಶ ವಿರಕ್ತಮಠ, ತೊರವಿಯ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ದೇವರು, ಜಯಸಿಂಗ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಕಿಶೋರ ಹಜೇರಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಕಾಶೀನಾಥ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಹೆಗಡೆ, ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿರೇಮಠ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಯರಕ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗವಾಯಿಗಳಾದ ದೀಪಕಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಡಿವಾಳಮ್ಮ ನಾಡಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ.ವೈ. ಚವನಬಾವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಭಾಗಣ್ಣ ಅರೇನಾಳ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಶಂಕರ ಈ.ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಪುಂಡಲೀಕ ಮುರಾಳ ( ಮಾಧ್ಯಮ ರತ್ನ ಸಿರಿ) ಗಜದಂಡಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ (ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ), ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಳಿಕೋಟೆ (ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ), ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಹಜೇರಿ (ಕ್ರೀಡಾ), ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಿಂಗ್ ವಿಜಾಪೂರ (ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ), ಅಸ್ಕಿ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ. ಅಸ್ಕಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಸಾಲಿಮಠ(ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ), ಸಿದ್ರಾಮ ನೆಲಜಗಿ(ಜಾನಪದ,ಡೊಳ್ಳಿನಪದ), ಶಶಿಧರ ಬಿರಾದಾರ(ಸಂಗೀತ ತಬಲಾ), ಕೃತಿಕಾ ಜಂಗಿನಮಠ(ಸಂಗೀತ ಕೊಳಲುವಾದನ), ಶಂಕರದೇವರು ಹಿರೇಮಠ(ಸಾಹಿತ್ಯ), ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹಣಮನಹಳ್ಳಿ(ಸಾಹಿತ್ಯ), ಅಸ್ಲಂ ಮುಲ್ಲಾ(ಜಾನಪದ), ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಿಣಿ ಪತ್ತಾರ(ಭರತನಾಟ್ಯ), ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ರೇಯಾ(ರಂಗಭೂಮಿ) ಇವರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-665850283</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>