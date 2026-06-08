ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆಯ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 60 ರಿಂದ 70 ವಯೋಮಾನದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಧ್ಯಾಕಿರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 70 ರಿಂದ 80 ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ (ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ) ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸಿವುದು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಂಡಿಸಿ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಂ.ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಜಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಐತಾಳ್, ಎಂ.ಬಿ. ಮುರಾಳ, ಎಲ್.ಆರ್ ಸಮಾಜಕಟ್ಟಿ, ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ಗೋಗಿ, ಐ.ಆರ್.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಜಿ.ಎಸ್. ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಿಂಗಾಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-194036467</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>