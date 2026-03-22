ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ 26ರಂದು

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ರಸ್ತೆಯ ದತ್ತಾ ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುವು.

ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಭಗವಾನ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಜರುಗುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೋಲಾಟ ನಡೆಯುವುದು.

26ರಂದು ಗುರುವಾರ ಭಗವಾನ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಬಾಬರವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಜರುಗುವುದು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಜಾರತಿ ನಡೆಯುವುದು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ವೇ.ಮೂ. ವಸಂತಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಗಿರೀಶಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಸಂತೋಷಭಟ್ ಜೋಶಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಗ್ರಾಮ ಪುರೋ ಹಿತ ಆಚಾರ್ಯ, ಗುಂಡು ಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಧರ ಗ್ರಾಮ ಪುರೋಹಿತ ಆಚಾರ್ಯ, ತಿರುಪತಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರೋಹಿತ ಆಚಾರ್ಯ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ರಿರುವರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-26-387031335