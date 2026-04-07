ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 8ರಿಂದ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಂತರಾಯ ಮುತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರಮಣ್ಣ ಮುತ್ಯಾರವರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಏ.8ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.8ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾ ದಾಸೋಹಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣವನ್ನು ಪುರಾಣಿಕ ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮಶೇಖರಮಠ(ಯಾಳಗಿ)ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಏ.20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಗಣಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನಾವದಗಿಯ ರಾಜಗುರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದೇವರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠ ವಹಿಸುವರು. ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಣಕೆಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಮುತ್ಯಾ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮುದಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಪರಮಣ್ಣ ಶರಣರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>