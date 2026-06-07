‘ಯೋಧರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ’

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ದೇಶದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಧರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಇದಗಾ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾದಿಮನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಹಾದಿಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಯಾಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಸಯ್ಯದ್ ಶಕೀಲ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾದಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಸೇನಾ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಹಡಲಗೇರಿ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಪಿ. ಎಸ್.ಐ. ಎಸ್ ಎಂ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎ.ಮೇತ್ರಿ, ಖಾಸೀಮಪಟೇಲ ಪಾಟೀಲ,ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಕಾಶಿ,ರೋಶನ ಡೋಣಿ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಅಸ್ಕಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನೂಸ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಮುಜಾಹಿದ್ ನಮಾಜಕಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಕೆ.ಜಾಧವ,ಬಿ.ಬಿ. ಚೋಕಾವಿ,ನಿಂಗನಗೌಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮಾಗಿ, ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಸಿಪಾಯಿ, ರೇಖಾ ಕೊಂಡಗೂಳಿ, ರೆಹ್ಮತಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ ಹಾದಿಮನಿ, ಕುಲಸೂಮಬೇಗಂ ಹಾದಿಮನಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ: ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವರ ಹುಲಗ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರನ್ನು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-724832074</p>