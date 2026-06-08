ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಾತಗಿರಿ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: 1974ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲೂರಿನ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಾತಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸಂಪದ ಬಳಗ, ಅರಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಫಿರೋಜ ಮುಲ್ಲಾಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ.ದಮ್ಮೂರಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಸಿರು ಸಂಪದ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಚಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಂಗಲಾ ಕೋಳೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ಸಿದ್ದು ಕರಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಗುಂಡುರಾವ್ ಧನಪಾಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬಗೌಡ ಮೂಲಿಮನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಮುರಾಳ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮದರಕಲ್ಲ, ಡಾ.ಆನಂದ ಭಟ್ಟ, ಡಾ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಡಾ. ನಜೀರ ಕೊಳ್ಯಾಳ, ಡಾ.ಗುರು ಚಿತ್ತರಗಿ, ಕಿರಣ ಬಡಿಗೇರ, ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ, ಅನಿತಾ ಸಜ್ಜನ, ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ, ಶಫೀಕ ಇನಾಮದಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಸುರಪುರ, ಟಿ.ಸಿ.ಸಜ್ಜನ, ಬಸವರಾಜ ಬಲಕಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ದಿನಕರ ಜೋಶಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಸೊಂಡೂರ, ಪ್ರವೀಣ ಸರ್, ಸಾಹಿಲ ಮುರಾಳ, ರಾಜು ವಿಜಾಪುರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಜನಾದ್ರಿ, ರಾಜು ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಎಂ.ಎಂ.ಅತ್ತಾರ, ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,, ಶರಣು ಕಸ್ತೂರಿ, ಬಿ.ಎಸ್,ದ್ಯಾಪುರ, ಬಾಬು ವಠಾರ, ಸಂಗನಗೌಡ ಅಸ್ಕಿ, ಗೋಪಾಲ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂಬಿಗೇರ ಸಂಚಾಲಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಡೇದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-2040825363</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>