ತಾಂಬಾ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ತಾಂಬಾ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಕಾಳಿಕಾಮಾತೆಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರವಂತರ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ, ಸಂಬಾಳ, ಕರಡಿ ಮಜಲು ಕಲಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರವಂತರು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಚಿಟ್ಟಲಗಿ ಮೇಳ, ಕೋಲಾಟ ತಂಡದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>